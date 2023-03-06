Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen yeni eğitim yatırımları çerçevesinde 5 yeni okulun ihale süreçleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Bodrum Mumcular Fuat Erten İlkokulu/Ortaokulu, Bodrum Mumcular Anaokulu, Bodrum Vedat Türkmen Anaokulu ve Ortaokulunun yapım ihaleleri gerçekleştirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Muğla Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen yeni eğitim yatırımları çerçevesinde 5 yeni okulun ihale süreçleri tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Bodrum Mumcular Fuat Erten İlkokulu/Ortaokulu, Bodrum Mumcular Anaokulu, Bodrum Vedat Türkmen Anaokulu ve Ortaokulunun yapım ihaleleri gerçekleştirildi.

Riskli binaların yerine modern ve güvenli okullar inşa ediliyor

Okullarda Afet Riskinin Azaltılması Projesi çerçevesinde yıkım kararı verilen Bodrum Mumcular Fuat Erten İlkokulu ve Ortaokulunun hazırlanan özel projeyle 27 Aralık 2022 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirildi. Proje maliyeti 90 milyon TL olan 24 sınıflı ilkokul, 24 sınıflı ortaokul için imzaların atıldığı ihaleyle birlikte Bodrum Mumcular Fuat Erten İlkokulu ve Ortaokulunun inşaatının yapımı için çalışmalar başladı. Son teknolojiyle donatılacak olan ve içinde kütüphane, laboratuvar, atölye, çok kullanışlı salon, yemekhane ve sosyal alanların yer alacağı okulların yapılmasıyla bölgenin ihtiyacı giderilmiş olacak. Her iki okulun da 2024-2025 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.

8 sınıflı Bodrum Mumcular Anaokulunun ihalesi ise 16 Ocak 2023 tarihinde yapıldı. Proje bedeli 21 milyon TL olan anaokulunun ise 2023-2024 eğitim öğretim yılının 2. döneminde hizmete açılması planlanıyor.

Turgutreis Mahallesine 2 yeni okul

Bodrum’da ihalesi gerçekleştirilen bir diğer eğitim yatırımı ise Bodrum Vedat Türkmen Anaokulu ve Ortaokulu oldu. Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesinde ikili eğitim yapan Vedat Türkmen Ortaokulunda öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle bitişik arsaya, 16 sınıflı olarak planlanan binanın inşaat süreci başladı. Proje maliyeti 38 milyon 688 bin TL olan Bodrum Vedat Türkmen Ortaokulunun ihalesi yapılarak sözleşmesi 21 Ekim 2022’de imzalandı. Okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmete açılması planlanıyor.

İl yapım programı çerçevesinde yine aynı okul bahçesine yapılacak olan 4 sınıflı Vedat Türkmen Anaokulunun ihalesi ise 28 Aralık 2022’de gerçekleştirildi. 2023 yılının Kasım ayında eğitime başlayacak olan ve proje maliyeti 15 milyon TL olan Vedat Türkmen Anaokulunun tamamlanması ile bölgede okul öncesi eğitim daha da güçlenecek.