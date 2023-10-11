Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Bodrum’a su sağlayan barajların kapanmasının ardından ilçeye suyun nasıl sağlanacağıyla ilgili açıklama yaptı. Ülgen, ilçeye suyun sondajlarla sağlanacağını ifade etti.

Kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular Barajı geçen hafta kapatılarak su iletimi kesilmişti. Bodrum’a su sağlayan diğer baraj Geyik Barajı’nın da aynı sorun nedeniyle 12 Ekim Perşembe günü kapatılacağı belirtildi.

"75 bin abone bugün itibarıyla 97 bine ulaştı"

Yaşanan bu önemli gelişme ile ilgili MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, basın açıklaması yaptı. Tabela nüfusunun iki katından daha fazla kışlık nüfusun bulunduğu ilçenin genel bir su sorununun olduğunu ifade eden Ülgen, “2015 yılında 75 bin olan abonemiz, bugün itibarıyla 97 bine ulaşmış durumda. Abone sayısında yüzde 29 oranında bir artış var. 2015 yılında Bodrum’a verdiğimiz su 12 milyon metreküpken, 2022’de 17 milyon 750 bin metreküp, su tüketimindeki artış ise yüzde 45 düzeylerine geldi” dedi.

Bodrum’a yeni su kaynağı sondajlarla sağlanacak

Bodrum’a yeni su kaynakları sağlama konusundaki çalışmalarından bahseden Baki Ülgen, şöyle devam etti:

"Barajların ikisinin de kapanması sonucunda olağanüstü bir durum doğdu. Şimdi yeni bir planlama içerisindeyiz, DSİ ile istişarelerde bulunduk. Teknik arkadaşlarımız bir çalışma bitirdiler. Geçen yıl tedbir amaçlı açtığımız Sazköy’de sondajlarımız var oraya ilave edeceğiz ve buradan saniyede 100 litre suyu Bodrum’a getirmeyi planlıyoruz. Burada ekipman ve teknik şartnameler boyutunda hazırız. Daha önceden kullanılmış sondajlar var ve onları arıtmalarını yaparak devam edebiliriz. Yarımadanın etrafında da var. Dışarıda da epeyce sondajlarımız var. Bunları Çamköy ve Sazköy havzasında toplayacağız. Bunun yanında iki barajın ölü hacimde bulunan suyu pompalar kurmak suretiyle kullanmak istiyoruz. Bu ölçüm hacimlerden 150 litre/saniye su alma planımız var. Bu iş izne tabii olduğu için DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor."

"3’üncü barajın yargı süreci devam ediyor"

Bodrum’a su temini için Milas’ta yapılması planlanan baraj hakkında da bilgiler aktaran MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, "Bodrum için 3’üncü baraj planlandı ancak ÇED nedeniyle konu şu anda yargıda. Yargı süreci devam ediyor. Bodrum’un ana ihtiyacı olan 44 milyon metreküp, şu andaki hacim 29 milyon metreküp bizim ortalama olarak 15 milyon metreküpü baraj dışında bir şeyle karşılaşma şansına sahip değiliz. Su tasarrufu artık Bodrum için zorunlu hale geldi. Lüks tüketimi artık bir şekilde kesmemiz, havuzlarda kullanılan veya atıl şekilde fazla lüks olarak tüketilen suları kesip sadece insan tüketim amacıyla kullanılmasını tavsiye ediyorum. Yeraltı sularında ciddi şekilde düşme var, barajlarımız gittikten sonra yeraltı sularına döndüğümüzde bu havzadaki azalma bundan sonra da devam edecek" şeklinde konuştu.

"Ekinambarı’nda arıtma projesi var"

Deniz suyu arıtması ile ilgili projelerinin olup olmadığı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ülgen, şöyle konuştu:

"Denizden arıtma için iki tane noktamız var. Birincisi Milas Ekinambarı. DSİ’den burada bir metreküplük tahsisimizi aldık. Daha önce orada bir şirket tarafından arıtma için muhtelif şirketler çalışma yapmışlar. Şimdi biz o çalışmayı kendi bünyemizde devam ettiriyoruz. Biliyorsunuz o deniz suyu arıtma değil, orada iletkenlik çok düşük. Tatlı su ile tuzlu su karışıyor. 10 bin iletkenlikte bir su var. Denizden arıtma maliyetleri açısından ekonomik. İşletme maliyetleri düşük. Denizden arıtma olayı tartışılacak bir durum. Denizden 45 bin iletkenlikte tuzlu suyu alıp yüzde 50’sinin 65 bin iletkenlikle bir yere vereceksiniz. Bunu nereye vereceksiniz? Dereye mi, tarım arazisine mi, denize mi? Büyük tartışmalara neden olan, Türkiye’de mevzuatı olmayan bir durum. Uygun şekilde denize dağıtacak bir sistem üzerine çalışılıyor. Denizdeki tuzluluk deniz canlılarının ve endemik bitkiler açısından, toprağın tuzlanması açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Onun için arkadaşlar bunu akademik bir çalışma ile beraber sağlıklı bir şekilde yapacaklar. Çünkü bunun iznini almak da çok ciddi bir sorun. Yüksek tuzlu suyu nereye vereceğiniz çok önemli bir sorun. Teknik çalışması devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un su temini için seneye 150 milyon bütçe koydu. Biz ön araştırmalarımızı yaptık. Akademik bir çalışma ile beraber bu da netleşecek. Bu 150 milyonla Bodrum’a yeni su kaynaklarını dahil edecek projeleri devreye almayı düşünüyoruz."