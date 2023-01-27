Yaz aylarının vazgeçilmez adresi Muğla’nın Bodrum ilçesine kaplıca gelmesiyle birlikte kışında turist gelmeye başladı. Bodrum’un en gözde otellerinden biri olan Sianji Well-Being Resort’a kaplıca turizmiyle kış aylarından da Bodrum’a yerli ve yabancı turist getirmeyi başardı.

Yaz aylarının vazgeçilmez adresi Muğla’nın Bodrum ilçesine kaplıca gelmesiyle birlikte kışında turist gelmeye başladı. Bodrum’un en gözde otellerinden biri olan Sianji Well-Being Resort’a kaplıca turizmiyle kış aylarından da Bodrum’a yerli ve yabancı turist getirmeyi başardı.

Yaz aylarının en gözde turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum, kış aylarında da adından söz ettirmeye başladı. Kışın çok az sayıda gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış göstermeye başladı. Özellikle kış ayına uygun olarak konseptlerini dizayn eden Sianji Well-Being Resort, sağlık turizmiyle Türkiye’de önemli bir noktaya gelmesinin ardından, 650 metre derinden çıkartılan termal suyunu, 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yaparak tesislerinde kaplıca hizmeti vermeye başladı. Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, kaplıca suyunu sonbahar ve kış aylarında hem detoks hem de sağlık turizmi için gelen misafirlerin hizmetine sunarak Bodrum’da sezonun yıl boyu kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

Bodrum Gümüşlük (Kadıkalesi mevkiinde) 650 metre derinden çıkartılan ve 500 metre uzaktan Sianji Well-Being Resort’a getirtilen kaplıca suyunu, Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, tesislerinde 12 ay boyunca turistlerin hizmetine sunuyor. Denizden 500 metre içeriye girdiği sırada, çok sayıda zengin minarelle birleşen kaplıca suyu tedavi destekleyici, detoks ve estetik alanlarında, özellikle sağlık turistinin hizmetine sunuluyor. 12 yıldan bu yana, ısıtılmış deniz suyunu Thalasso havuzuyla misafirlerine sunan Çakır, pandemide 3 senedir hizmetlerine ek olarak kaplıca suyunu da ekleyince, otelin sene boyunca açık kalmasını sağlamış.

Zengin mineralli kaplıca suyu 8 yıl önce Bodrum Gümüşlük’te bulundu. İş adamı Recai Çakır, pandemide şifalı suyu otelle buluşturdu. Recai Çakır, “Bodrum Sianji Well-Being Resort’ta zengin mineralli doğal kaplıca suyunu kullanıyoruz. Bu su 8 yıl önce Bodrum, Gümüşlük sahilinde 650 metre derinden çıkartıldı. Biz, 3 sene önce pandemide onu 500 metre uzaktan tesisimize getirdik. Bu su, 650 metre derinden çıkartılıp denizden 500 metre içeriye girdiği sırada çok sayıda zengin minarellerle birleştiği için otoriteler tarafından eşsiz bir şifa kaynağı olarak tanımlanıyor.

Kaplıca suyu otelimize en az yüzde 30 civarında katkı sağlayacak

Kaplıca suyunu, havuz ve özel odaların yanı sıra -geliştirdikleri özel kürler sayesinde- banyo, içme kürleri ve diğer ek uygulamalarla birlikte (masaj, egzersiz, diyet, sağlık eğitimi, hamam, sauna, buhar banyosu) misafirlerin kullanımına sunan iş insanı, büyük yatırım yaptıkları bu kaynaktan, çeşitliliğe yer vererek en üst seviyede faydalanmayı hedefliyor.