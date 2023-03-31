Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Ticaret Odası Meclis üyelerine ilçede devam eden çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sunumda konuşan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, “Ağustos ayında kuraklığın etkilerini daha yakından göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar ile Bodrum’a 195 lt/sn ek içme suyu temin edeceğiz. Bu da günlük 90 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’da devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen tarafından Bodrum Ticaret Odası Meclis üyelerine bilgi verildi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Aylık Olağan Genişletilmiş Meclis Toplantısına BODTO Mahmut Kocadon, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Meclis Başkanı İlhan Ersan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda üyelere Bodrum’da devam eden projeler ve kuraklığın ciddi bir tehlike olduğunu belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen “Kuraklık eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başlarında kuraklığın etkilerini daha yakından göreceğimizi düşünüyoruz. Bodrum’un içme suyu sorununu çözmek için çeşitli projelerimiz var. Bu çerçevede Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırdık ve Bodrum’da ki içme suyu kaynaklarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca sisteme yeni içme suyu kaynakları da dahil ettik. 2023 yılı içinde 14 ayrı proje hayata geçirdik ve 90 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda ilave su sağlayacağız” dedi.

Ülgen ayrıca, “Ancak bir yandan da kuraklık ile karşı karşıyayız. 2022 yılında Geyik Barajının doluluk oranı 77,68 iken şuan 47,20 oranında. Mumcular Barajı 2022 yılında doluluk oranı 73,16 ikin bugün 47,96 seviyesinde. İçme suyunun kullanımına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Gümüşlük atık su arıtma tesisinin açılışı yapılacak

Toplantıda Bodrum’da yapılan arıtma tesisleri ile ilgili bilgi veren Ülgen “Gümüşlük Atık Su Arıtma Tesisinin açılışını çok yakında yapacağız. İçmeler, Akyarlar, Turgutreis Arıtma Tesislerinin de büyük oranda bitti. 518 milyon liralık yatırımla 110 km uzunluğunda Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş,Erdil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuştu. Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. Ortakent’in arıtma sorununu çözmek için Bitez üzerinden hattı Gümbet arıtmasına bağlayacağız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün şehrin doğasının korunması ve çevreci bir kent oluşturmak konusunda büyük hassasiyet gösterdiğini söyleyen Ülgen, altyapı yatırımlarının bu nedenle büyük önem taşıdığını söyledi. Ülgen Başkan Gürün’ün Bodrum’da ki altyapı eksiğini giderilmesi ve yatırımların hızla hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğine vurgu yaparak, Bodrum’un tüm üst yapı faaliyetlerini durdurarak alt yapıya odaklanılmasını gerektiğini belirtti. Ülgen, “Uzun dönem projeksiyonları ile alt yapı tamamlandıktan sonra üst yapıya geçilmeli. Bir şehrin korunması ve gelecek nesillere geliştirilerek aktarılması için önce alt yapı yapılması gerekir. Başkanımız bu konuda çok hassas ve gerekli yatırımları bu yönde yapıyoruz. Bizim planlı şehirlere ihtiyacımız var. Ancak Bodrum’da plan yapma yetkisi olan birçok farklı kurum bulunuyor ve bu da işleri daha da zorlaştırıyor. Üst yapı bir an önce durmalı ki alt yapımız bu yoğunluğu karşılasın. Bu coğrafyayı korumak hepimizin görevi. Bir taraftan yatırım yapılmalı bir diğer taraftan da ihtiyaçlar karşılanmalı. Biz 50 yıllık projeksiyon ile tesislerimizi kuruyoruz. Bu her alanda böyle olmalı” şeklinde konuştu.