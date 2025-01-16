AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bodrum’a 400 öğrenci kapasitesine sahip modern bir Öğrenci Yurdu kazandırılacağını açıkladı.

Laçin, 18 Şubat’ta ihalesi gerçekleştirilecek olan 400 öğrenci kapasitesine sahip bu projenin Bodrum Mimarisine uygun bir şekilde yapılacağını belirterek, öğrenci kampüsüne çok yakın olan proje ile Bodrum’un eğitim altyapısını güçlendirecek ve gençlerin hayallerine destek olacaklarını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, “Gençlerimizin geleceği için atılan bu adım, Bodrum’da eğitimi ve sosyal yaşamı daha da ileriye taşıyacak. Bu projenin hayata geçmesi sürecindeki destekleri için milletvekillerine öğrenci kardeşlerimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.