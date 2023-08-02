Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 2 ayrı yolcu gemisi, toplamda bin 960 turist getirdi.

Gözde turizm mekanlarından olan Bodrum’a yerli yabancı turist akını devam ediyor. Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na hareket edecek gemide çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam bin 468 yolcu ve bin 86 personel bulunuyor. İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore oldu. Sabah saatlerinde Çeşme Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı, Çinli ve İngiliz olmak üzere toplam 492 yolcu ve 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Simi Limanı’na hareket edecek.