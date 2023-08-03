Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen MSC Opera isimli dev kruvaziyer, 2 bin 422 yolcu getirdi.

Panama bayraklı MSC Opera bugün sabah saatlerinde Heraklion Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak İtalyan ve İspanyol olmak üzere 2 bin 422 yolcu ve 750 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşamüstü saatlerinde İtalya’nın Bari Limanı’na hareket edecek.

2004 yılında Fransa’da üretilen 275 metre boyunda, 28 metre genişliğinde ve 54 metre yüksekliğindeki MSC Opera, 1071 kabinde 2 bin 679 yolcuyu ağırlayabilecek.