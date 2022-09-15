Bodrum Belediyesi ve Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi arasında dostluk köprüsü kuruluyor.

Bodrum Belediyesi ve Kosova Cumhuriyeti Prizren Belediyesi arasında dostluk köprüsü kuruluyor.

Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aras, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret eden Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj’ı, çiçeklerle karşılarken Prizren Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında kardeş şehir olma yolunda yüz yüze ilk görüşme gerçekleşti.

Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi hakkında gerçekleşen sohbette iki turizm şehri arasında kurulacak dostluk köprüsünün önemine değinildi. İki kent arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat ve turizm faaliyetleri konuşulurken Bodrum’un ve Prizren’in turizm ve ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine de vurgu yapıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesine istinaden Prizren Belediyesi ile kardeş şehir olunması yönünde Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında da gerekli onayın alındığını hatırlatan Başkan Aras, “İyi niyet mektubu ile başlattığımız kardeş şehir olma yolundaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte her iki belediye başkanı tarafından imzalanacak protokol ile resmen kardeş şehir olacağız” dedi.

Prizren Belediye Başkanı Shaqir Totaj ziyarette Başkan Aras’a Prizren’in tanıtım kitabı ile şehri tasvir eden tablo takdim ederken Başkan Aras, Totaj’a Karia Baltası ile İngilizce olarak hazırlanan Nutuk hediye etti.

Ziyarette, Bodrum ve Prizren’in her konuda iş birliği içinde bulunmasının ve kardeş şehir olmasının önemine dikkat çekildi.