22 yaşındaki H.Ç. ile 47 yaşındaki S.A., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğlalı iş insanları depremzedeler için seferber oldu

Muğlalı iş insanları depremzedeler için seferber oldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum ve Milas Narkotik Grup Amirliklerince yapılan 2 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli şahıs satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

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