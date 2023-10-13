Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 11’incisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda, festivale katkılarından dolayı Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür plaketi verildi. Cemiyet adına plaketi alan BGC Başkanı Eren Ayhan, “Kentimizde yapılan kültür ve sanat organizasyonlarında her zaman işbirliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

11’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yarımadanın çeşitli noktalarında film gösterimleri ve söyleşiler ile tamamlandı. Festivalin ardından Bodrum Golf Kulüpte festivale emek verenlere yönelik ödül gecesi düzenlendi. Geceye Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile davetliler katıldı. Gecede Sezgin festivale katkılarından dolayı Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi Bodrum Gazeteciler Cemiyeti adına BGC Başkanı Ayhan alırken, “ Kentimizde kültür ve sanat etkinliklerini önemsiyoruz. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nı yazılı ve görsel medyada en iyi şekilde anlatabilmek adına basın emekçileri olan festivali en başından beri takip ettik. Gelecek senelerde bu işbirliği içerisinde Bodrum’a değer katan festivali yazmaya ve anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Desteklerinden dolayı BGC’ye teşekkür eden Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin ise, “Festivalimizi Türkiye’ye ve dünyaya duyuran değerli basın emekçilerine çok teşekkür ederim. Bizim her zaman yanımızda olan yeni kurulmasına rağmen iyi işler yapan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’yle bu süreçte iyi bir işbirliği yaptık” diye konuştu.