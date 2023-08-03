Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sorumluluk alanı içindeki yollarda onarım, bakım, yenileme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Bodrum’da çalışma başlatan ekipler bölgede modern ve güvenli yol projelerini hayata geçiriyor.

2 Bin 400 metre sıcak asfalt döküldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gümüşlük, Kadıkalesi ve Turgutreis mahallelerinde çift yönlü sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalarda 3 bin 400 metre yolun 2 bin 400 metresinde çift yön sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Ekipler önümüzdeki günlerde yolun kalan kısmını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacak.

10 ilçede çalışmalar devam ediyor

2023 yılı yatırım programı dâhilinde asfalt kaplama çalışmalarına devam eden ekipler, İl genelinde 40 Mahallede toplam 205 km’lik asfalt çalışması yapıyor. Yaklaşık 160 Milyon TL’ye mal olacak çalışmalar çerçvesinde 10 İlçede çalışma gerçekleştirilecek. Programa göre Menteşe, Milas, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye, Marmaris, Kavaklıdere, Seydikemer ve Yatağan ilçelerindeki yollarda çalışmalara başlanırken toplamda 73 km yol çalışması tamamlandı. Program dahilindeki bölgelerde hayata geçirilecek projelerle 2023 yılında en az 205 km yol asfaltlama çalışması yapılacak.