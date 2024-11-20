Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2025 Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’ne (EMYA) aday gösterildi.

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü (EMYA), Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 1977 yılından bu yana her yıl veriliyor ve Avrupa’nın farklı kültürel bağlamlarında yeni veya yeniden geliştirilen müzelerde yenilik ve mükemmelliği temsil ediyor.

İlk olarak 1995 yılında EMYA kapsamında ’Özel Övgü’ ödülü kazanan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2021 yılında tamamlanan restorasyon projesi kapsamında kültür varlıkları ve kültürel mirasın korunması uygulamaları, yenilenen teşhir salonları ile EMF tarafından 2025 yılı Avrupa Yılın Müzesi olmaya aday gösterildi.

Polonya’nın Bialystok şehrinde 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan EMYA Yıllık Konferansı’nda 2025 yılı adayları, eski adaylar da dahil olmak üzere tüm EMYA topluluğu bir araya gelecek ve diğer adayların yanı sıra Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin de tanıtımının yapılmasının ardından 24 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek tören ile ödül kazanan müzeler açıklanacak.