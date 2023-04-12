12-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen 26’ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’te Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) iş birliği ile 7 No’lu holde Bodrum standı kuruldu.

12 Nisan Çarşamba günü açılış kokteyli gerçekleştirilirken Bodrum standı çok sayıda protokol üyesi ve turizmciyi ağırlayarak yeniden fuarın gözdesi oldu.

Başkan Aras: “Bodrum demek, turizm demektir.”

Fuarda turizmcilere seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, EMITT Fuarının önemine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“Bodrum Belediyemiz ve Bodrum Ticaret Odası iş birliği ile yeniden bir fuarda daha birlikteyiz. Hepimizin ortak gayesi olan Bodrum’umuzun turizm çıtasını yükseltmek için EMITT fuarında Bodrum standında buluştuk. Turizm, yarımadamızın dünü, bugünü ve yarınıdır. Bodrum demek turizm demektir. Kentimizi bu algı ile şekillendirmeli, tüm çalışmalarımızı bu gerçek ışığında yapmalıyız. EMITT gibi önemli bir fuarda Bodrum gibi bir turizm kenti mutlaka yer almalı ve turizm profesyonellerini buluşturmalıdır. Bodrum standı da BODTO’nun çok değerli organizasyonu ile yıllardır bunu yapıyor. Bugün burada olan Bodrum turizmi için kalbi çarpan herkesi saygı ile selamlıyorum. Herkese verimli bir fuar diliyorum.”

BODTO amacına ulaştı

BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven de fuarın ilk gününü değerlendirerek Oda üyelerinin gün boyu verimli iş görüşmeleri yaptıklarına dikkat çekti. “Standımız bugün çok sayıda protokol üyesini ve turizmciyi ağırladı. Bodrum standımızın kurulma amacı hem üyelerimize hizmet sağlamak hem de Bodrum’un tanıtımına katkı vermek.” diyen Demirdöven standa katkı veren herkese teşekkürlerini sundu.