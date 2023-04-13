Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun üç sezondur oynayan “Kocasını Pişiren Kadın” oyunu, 14 Nisan Cuma Akşamı saat 20.30’da Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde, Bodrum seyircisine veda ediyor.

Debbie Issit’in yazdığı, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü kurucusu Öğretim Üyesi Doç. Dr.Filiz Çevik Tan’ın yönettiği ““Kocasını Pişiren Kadın”, pandemi döneminin bütün zorluklarına rağmen hazırlıklarını tamamlayarak, diğer tiyatrolar henüz sahneye çıkmazken Bodrum seyircisinin de ilgisi ve desteği ile prömiyerini yaptı. Ankara, Ayvalık, Denizli, Adana tiyatro festivallerine davet edildi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Sahneleri’nde de Muğlalılarla buluştu.

Oyun 2022 yılında da farklı ödüllere layık görüldü:

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde Jüri Özel Yönetmenlik Ödülü Filiz Çevik Tan’ın, Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü ise Cansın Türkdoğan ve Ziba Türk Ateş’in oldu. 3. Özdemir Nutku Uluslararası Tiyatro Ödüllerinde ise 4 dalda aday olan (En iyi ışık tasarımı: Murat Uzun, en iyi dekor tasarımı: Kader Aktü-Serkan Aktü, en iyi kadın oyuncu: Cansın Türkdoğan, en iyi erkek oyuncu: Oğulcan Çelik) oyun, en iyi ışık tasarımı ödülü ile Bodrum’a döndü.

Seyircileri hem güldüren hem de kendi hayatlarına dönüp bakmalarını sağlayan eğlenceli ve düşündürücü oyunun yönetmeni, Filiz Çevik Tan, genç oyuncuların performansları ile dikkat çeken oyun için şunları söyledi:

“Debbie Issit, Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile çağımızın ne yazık ki kadın trajedisini yüksek tempolu bir komedi içinde sunmayı başarmış. İki kadının karşısına, temel içgüdülerinden ödün vermeyen bir erkek çıkarmış ve çok bilindik bir aşk üçgeni hikayesinden kara komik bir atmosfer kurmuş. Oyun, coğrafya ayırt etmeyen konusu ile herkese tanıdık gelecek, bu aşinalığın içinden, trajikomik halimizle bizi yüzleştirecek bir seyirlik vadediyor.”