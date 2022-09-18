Muğla’nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler; deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İlçede sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler; deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İlçede sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum’da gün içerisinde etkili olan sıcak hava, yaz ortasını andırıyor. Sahillerde turist yoğunluğunun devam ettiği Bodrum’da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinliyor.

Bodrum’un Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent, Bitez, Gümbet, Turgutreis sahillerinde yoğunluklar yaşandı. Kimi turistler de tekne turlarına çıkarak Bodrum’un birbirinden güzel koylarının tadını çıkarıyor. Bodrum’da hava sıcaklığı birkaç gün daha 30 derecenin üzerinde seyredecek.