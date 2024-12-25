Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece başlayan yağışlar sabah saatlerinde şiddetini artırarak cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Gümbet Mahallesi’nde üç evi su basarken, taşan dere yatakları ve kapanan yollar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tıkanan dereleri açmak için yoğun çaba sarf ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri dere yataklarını temizlemek ve taşkın riskini azaltmak için seferber oldu. Bahçeler sular altında kalırken, birçok ev ve iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Evini su basan Şevket Özer, “Aniden bastıran yağmur nedeniyle evimdeki tüm eşyalar zarar gördü. Ne yapacağımı bilmiyorum” diyerek mağduriyetini dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, “Bodrum’da yaşanan sağanak nedeniyle tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Teyakkuz halindeyiz, vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, “Kuraklıkla mücadele eden Muğla’mız, beklediği yağışlara kavuştu. Bu yağmurlar üreticilerimiz için bereket, barajlarımız için can suyu oldu. Ancak yoğun yağış taşkın riskini beraberinde getiriyor. Tüm ekiplerimiz sahada, vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Herhangi bir sorun durumunda 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezimize ulaşabilirsiniz” dedi.

Muğla Valiliği ve Bodrum Kaymakamlığı, turuncu kodlu uyarı yaparak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde su tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.