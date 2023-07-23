Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Özcan Deniz, önceki akşam Bodrum’da hayranlarıya buluştu.

Rezervasyonları günler öncesinden kapanan konserde mekan hıncahınç doldu. Özcan Deniz’in bir önceki programında kapıdan dönen sevenleri ise bu kez erken rezervasyon yaptırarak sanatçıyı dinleme fırsatı buldular. Bodrum Günay Restoran’da kendisini yalnız bırakmayan izleyicisine teşekkür eden Deniz, "Bu gece ben sizin doktorunuzum. Bu gece sizleri tedavi edeceğim, kötü hiçbir şey kalmayacak, hastalıklarınızdan kurtulacaksınız ve buradan her biriniz iyileşmiş, dolayısıyla eğlenmiş olarak ayrılacaksınız. Eğlenin, gecenin, anın tadını çıkartın ve bilhassa hanımlar bu gece topuklu ayakkabılarla geldiklerine pişman olacaklar" diyerek, sevilen şarkılarıyla programına devam etti.

Hemen hemen birçok şarkısını kendisini dinlemeye gelen izleyicisiyle birlikte seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansı ve hareketli şarkılarıyla dinleyicisini adeta masalarında oturtmadı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan sanatçı söylediği şarkıları ve canlı performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.