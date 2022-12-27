Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Müzayede yılın son mezatını görkemli bir etkinlikle yaptı. Yapılan müzayedeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, “Yılın son müzayedesini Bodrum’da muhteşem bir mekanda yapıyoruz. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı, büyük bir kalabalık var” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Müzayede yılın son mezatını görkemli bir etkinlikle yaptı. Yapılan müzayedeye ilginin yoğun olduğunu söyleyen Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, “Yılın son müzayedesini Bodrum’da muhteşem bir mekanda yapıyoruz. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı, büyük bir kalabalık var” dedi.

Türkiye’de yaptığı müzayedelerle adından sıkça söz ettiren Bodrum Müzayede yılın son müzayedesini Fink Club’ta yaptı. Onlarca kişinin katıldığı müzayede renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden eşsiz ürünlerin satışa çıktığı müzayede de tablo tekliflerinde güldüren anlar yaşandı. Yapılan müzayede hakkında bilgi veren Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, “Bu sene çok il gezdik ve gittiğimiz her yerde müzayedeler yaptık. Yılın son müzayedesini Bodrum’da muhteşem bir mekanda yapıyoruz. Dostlarımız bizi yalnız bırakmadı, büyük bir kalabalık var. Gelecek sene de Türkiye turuna devam edeceğiz. Müzayedemizde 10 lirada 100 bin liraya kadar çeşitli ürünlerimiz var. Osmanlı, Retro, vintıge gibi ürünler var. 2023 yılı herkes için güzel bir sene olsun” dedi.