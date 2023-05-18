Türkiye’de yaptığı müzayedelerle adından sıkça söz ettiren Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay, kanser teşhisi konulan ‘Miki’ isimli köpeğin tedavi masraflarını karşılamak için yapacağı müzayedenin gelirini Miki’ye bağışlayacak.

Can dostlar için her zaman seferber olunması gerektiğini söyleyen Ay, “Miki için bir müzayede yapacağız. O iyileşsin diye elimizden ne gelirse yapacağız. Yaptığımız müzayedelerin en anlamlısı olacak” dedi.

Türkiye’de yaptığı müzayedelerle farkını ortaya koyan Bodrum Müzayede bir ilke daha imza atıyor. Kanser teşhisi koyulan ve tedavisi için desteğe ihtiyaç duyulan ‘Miki’ isimli köpek için Bodrum Antikacılar Derneği ve Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Ay seferber oldu. Ay tarafından 19 Mayıs saat 20.00’da online olarak yapılacak müzayedenin tüm geliri ‘Miki’nin’ tedavisi için kullanılacak. Müzayede öncesi antika severlerden destek beklediğini söyleyen Ay, “Çorbada benim de tuzum olsun diyorsanız, ürün bağışlayarak ya da mezatımızdan ürün alarak destek olabilirsiniz. Bizler can dostlarımız için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Her zaman toplumsal konularda duyarlılık göstererek örnek olmaya çalıştık. Şimdi Miki için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Miki’nin sahibi Anna Çelik İse, “ Bize destek olan Sertaç Ay ve ekibine teşekkür ederim. Miki bu desteği hissediyor ve iyi olacağı güne inanıyor” diye konuştu.

Öte yandan, Ay daha önce SMA’lı çocuklar ve engelliler yararına yaptığı müzayedenin tüm gelirini bağışlamıştı.