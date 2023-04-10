Bodrum müzayede tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen geleneksel iftar yemeğine çok sayıda antika sever katıldı.

Birçok şehirde düzenlediği müzayedelerle adından sık sık söz ettiren Bodrum Müzayede bu yıl 5’incisini düzenlediği iftar yemeğine birçok antika sever katıldı. Dualarla açılan iftar yemeği öncesinde kısa bir konuşma yapan Bodrum Müzayede sahibi Sertaç Ay, "Bu yıl tekrar böyle mübarek bir günde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. İnsanları bir araya getiren iftar soframıza gelen tüm dostlarımızdan Allah razı olsun” dedi.