Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay, geçen gün Turgutreis’te bulunan bir mekanda antikacı dostlarıyla doğum gününü kutladı. Sertaç Ay’ın yeni şirketinin müjdesini de verdiği gecede eğlence, geç saatlere kadar sürdü. Birkaç ay önce nişanlanan Ay’ın ilişkisini sonlandırdığı da öğrenildi.

Bodrum Müzayede’nin sahibi Sertaç Ay, geçen gün Turgutreis’te bulunan bir mekanda antikacı dostlarıyla doğum gününü kutladı. Sertaç Ay’ın yeni şirketinin müjdesini de verdiği gecede eğlence, geç saatlere kadar sürdü. Birkaç ay önce nişanlanan Ay’ın ilişkisini sonlandırdığı da öğrenildi.

Sertaç Ay Prodüksiyon markasıyla yeni bir sektöre adım atan Ay, yaptığı açıklamada Yeşilçam’ın son jönü olarak bilinen Yalçın Dümer’i ekibine kattığını duyurdu. Bodrum Müzayede yolculuğunda bir süredir kendisine eşlik eden Dümer, şimdilerde Sertaç Ay Prodüksiyon’da Sanat Yönetmeni olarak görev alıyor. Ay, “Öncelikle Bodrum’dan ve şehir dışından gelerek doğum günümde beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada bir araya gelince onlara, yeni adım attığım sektörden bahsettim. İnşallah önümüzdeki süreçte değerli abim Yalçın Dümer’in de destekleriyle ve katkılarıyla çok güzel projelere imza atacağız” dedi.

Yalçın Dümer de yeni bir oluşumun içerisinde olmanın kendisini heyecanlandırdığını ve Sertaç Ay ile birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarına emin olduğunu dile getirdi.