Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde bin 500 metre ilk kat sıcak asfalt dökümü tamamlanırken, 400 metre daha yapımına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde bin 500 metre ilk kat sıcak asfalt dökümü tamamlanırken, 400 metre daha yapımına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da 45 milyon 984 bin 600 TL yatırım ile başlayan proje çerçevesinde altyapının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt ve parke kaplama çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt ve üst yapı çalışmasında Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddelerinde bin 500 metre birinci kat asfalt kaplama çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde 400 metrelik kısımda daha kaldırım söküm işlemi tamamlanırken birinci kat sıcak asfalt dökümüne başlandı.

Dr. Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele Caddeleri’nde önümüzdeki günlerde ikinci ve üçüncü kat asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde kayrak kaldırım kaplamaları, durak ve otopark cepleri ve kavşak imalatları yapılacak.