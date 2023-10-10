Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum Mumcular Mahallesinde başlattığı ve bölgeye günlük 5 bin kişiye yetebilecek miktarda ek su sağlayacak çalışma devam ediyor. Bölgede süren çalışmaların ardından sıcak asfalt dökülecek ve üst yapı çalışması yapılacak.

Mumcular Mahallesinde başlatılan proje ile bölgeye 1700 metre içme suyu hattı ve 725 metre de hat yenileme çalışması yapılacak. Bunun yanı sıra çalışma çerçevesinde mevcut hatların çapı büyütülerek basınç düzenlemesi yapılacak ve böylelikle içme suyu kaynaklarından mahalleye daha fazla su verilecek. En geç Ekim ayının sonunda tamamlanarak Bodrumlu vatandaşların hizmetine sunulması beklenene projenin ardından kazı yapılan bölgede sıcak asfalt çalışması ve üst yapı düzenlemeleri yapılacak.