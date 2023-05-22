Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Jandarma ekiplerinin 19-21 Mayıs tarihleri arasında Bodrum-Gümüşlük, Seydikemer-Karaköy ve Milas-Güllük Mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 17 kök kenevir bitkisi, 35 gram kenevir tohumu, 15 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, iklimlendirme sistemi, 5 adet ışık ve pervane ele geçirildi.