Bodrum Belediyesi, Hatay-Arsuz Dostluk Kenti’nde çalışmalarını aralıksız sürdürürken Malatya’da da deprem mağdurları için kurulan çadır ve konteyner kentlerdeki çalışmalara destek veriyor. Başkan Aras ve Meclis Üyeleri Malatya’da deprem mağdurlarını ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, Malatya Cemal Gürsel Mahallesinde İzmir-Bornova Belediyesi’nin çadır kentinde ve Fahri Kayahan Bulvarında İzmir-Güzelbahçe Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte gönüllülerle birlikte halka hizmet ediyor.

Cemal Gürsel Mahallesinde 110 çadırdan oluşan ve yaklaşık 500 deprem mağdurunun barındığı çadır kentteki mobil mutfakta Bodrumlu gönüllü aşçı ve aşçı yardımcısı ile üç öğün yemek ve çay servisi yapılıyor.

Malatya’da 2 müdür, 1 şef ve 4 personel ile çalışmalara katılan Bodrum Belediyesi, Fahri Kayahan Bulvarındaki konteyner kente şu ana kadar 22 konteyner yerleştirdi. Kısa sürede bu sayı 40’a tamamlanacak.

Ekipler bölgede ayrıca hijyen paketleri, oyuncak ve giyim malzemeleri dağıtımı yaparken evcil hayvanları olan deprem mağdurlarına da mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un da hazır bulunduğu ziyarette deprem mağduru vatandaşlarla bir araya gelindi. Başkan Aras ve Başkan İduğ daha sonra alanda bulunan Bodrum Belediyesi Mobil Mutfak Aracında deprem mağdurlarına yemek dağıtımına katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çadır kentteki çalışmaların ardından belediye meclis üyeleri ile birlikte Doğanşehir ilçesinde depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.