Akfen Grubu’nun yatırımı Bodrum Loft tatil köyü, Mayıs ayıyla birlikte 2023 yaz sezonu için kapılarını açtı.

Yaz sezonu açıldı, lüks oteller misafirlerini ağırlamaya başladı. Türkiye’nin tatil destinasyonları arasında ilk sıralarda bulunan Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Demirbükü Koyu’nda yer alan, Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, Mayıs ayıyla birlikte 2023 yaz sezonunu açtı.

Akfen Grubu’nun bir yatırımı olarak adından sıkça söz ettiren otel, misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.

Dünyaca ünlü yayınların tatil listelerine girdi

Dünyanın birçok ülkesinden tatilcilerin tercih ettiği Bodrum Loft, dünya çapında yayın yapan birçok prestijli dergi ve gazetenin listelerinde kendisine yer buldu. The Times, Tatler, Vanity Fair, Conde Nast Traveller, Time, The Telegraph, Forbes gibi yayınlar, Bodrum Loft’u öne çıkaran özellikleri, doğaya saygılı mimarisi ve kalitesi hakkında övgülerde bulundular.

Her yıl Mayıs ayından Kasım ayına kadar kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleri ile Bodrum’da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft’da, 3 farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması daha önceden tamamlanmıştı.

Sezona kapalı gişe giren Bodrum Loft’un kendine has rezervasyon sistemi ile bu villaları kiralayanlar, konaklamadıkları zaman aralığında villalarını Bodrum Loft üzerinden başka misafirlere kiralayabiliyorlar. Sistemde bu yıl, daha fazla kişiye ulaşmak için, önceki yıllardan farklı olarak haftalık ve iki haftalık kısa konaklama rezervasyonlarına yer verilecek.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) portföyünde bulunan Bodrum Loft, tatil imkanlarının yanı sıra bu yaz yine restoranları ile adından sıkça söz ettirecek.

Tatilcilere doğasının yanında yerel lezzetleri ve dünya mutfaklarını deneyimleme imkânı veren restoranları ile geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden Bodrum Loft’un ilk ilk iki yılında hizmet veren Loft Elia Restaurant, eski yerine geri döndü.

Loft Elia Restaurant, yılın en sevilen mevsimi olan ilkbaharda yenilenen menüsüyle zengin bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Doğanın en taze ürünlerini kullanarak hazırlanan yemekler, enfes tatlarıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak.

Bodrum Loft’da yazlık şubesini açan ve üçüncü sezonuna giren Paper Moon Bodrum Loft’un yanı sıra konukların tatillerine tat katan Vakko L‘Atelier Patisserie de Bodrum Loft da müdavimlerini ağırlamaya devam edecek.