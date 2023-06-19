Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’a kaymakamlıkta çürümeye terk edilmiş eski daktiloları tamir ettirip mezatta sattırdı. Gelirini ise Bodrum Sağlık Vakfına bağışlatan Bayar daha öncede kendisine hediye gelen tesbihleri ve saati sattırarak engelli öğrencilere bağışlamıştı.

Bodrum Müzayede tarafından Cano isimli işletmede müzayede düzenlendi. Gramofon, radyo, televizyon, film afişi, çanta ve çeşitli süs eşyalarının da aralarında bulunduğu müzayedede, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar‘a tarafından Kaymakamlıkta çürümeye terk edilmiş eski daktilolarda tamir edildikten sonra satışa sunuldu. Elde edilen gelirin ise Bodrum Sağlık Vakfına bağışlandı. Kaymakam Bayar’ın yaptığı yardımı duyan bazı iş adamları da müzayedeye getirdikleri antika eşyaları satarak gelirini Sağlık Vakfına bağışladı.