Cemaliye Mahallesi Ümit Sokak’ta bir apartmanın bodrum katından yükselen dumanlar apartman sakinlerine panik yaşattı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği bodrum katına girdi. İtfaiye ekipleri, mangal ateşi yakıldığını belirleyerek, gerekli müdahalenin ardından mangal malzemelerini dışarı çıkardı. Evin önünde toplanan apartman sakinleri, bilinçsizce bodrum katta mangal tutuşturulmasına tepki gösterdi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında yakılan mangal ateşini yangın zanneden bina sakinleri büyük korku yaşadı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri binaya gelirken, vatandaşlar mangal yakanlara tepki gösterdi.

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