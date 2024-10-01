Antalya’da bir apartmanın bodrum katında çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle apartman boşluğunu saran duman ikamet sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin müdahalesinin ardından apartman sakinleri bodrum katında bulunan kedi yavrularını aradı. Paletlerin altında olduğu tespit edilen yavru kediler vatandaşlar tarafından kurtarılmak istenirken hızla bina dışına çıktılar.

Olay, saat 13.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 883 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında meydana geldi. Bodrumdan yoğun duman çıktığını gören apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada apartman boşluğunu saran dumanlar nedeniyle daire sakinleri binadan çıkarak sokakta endişeli gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumanların içinde yavru kedileri aradılar

Bu sırada apartman girişinde bekleyen ve içeriye girmeye çalışan ancak kalabalık nedeniyle ürktüğü görülen sokak kedisi vatandaşların dikkatini çekti. Bir apartman sakininin kedinin 4 yavrusu bulunduğu ve bodrumda olduklarını söylemesi üzerine vatandaşlar uzun süre dumanlar arasında yavru kedileri aradı. Bodrum katında bulunan paletlerin altında olduğu tespit edilen yavru kediler vatandaşlar tarafından kurtarılmak istenirken hızla bina dışına çıktılar.