Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın bodrum katında yaklaşık 6 aydır birikmiş su, apartman sakinlerini tedirgin ediyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın bodrum katında yaklaşık 6 aydır birikmiş su, apartman sakinlerini tedirgin ediyor.

Cemaliye Mahallesi Ümit Sokak’ta 5 katlı apartmanın uzun süredir bodrum katında birikmiş su, apartman sakinleri endişelendiriyor. 19 hanenin yaşadığı ikamette yaşayan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istiyor. Apartman yöneticisi Yaşar Kocabıyık, yaklaşık 1,5 yıldır az da olsa bodrum katına su geldiğini ancak suyun nereden geldiğini bilmediklerini ifade ederek, yetkililerin duruma el atmasını istedi.

Belediye başkanlarına çağrı

Apartmanın daire sahiplerinden Dursun Alperoğlu da, “Biz 1 seneyi aşkındır burada yaşıyoruz, yetkili yerlere bildirdim fakat hiçbir sonuç çıkmadı. Bu ülkede bir şeyler olduğu zaman mı? Canlar gittiği zaman mı müdahaleler edilecek? Milletin canı yandığı zaman da bizim de canımız yanıyor. Bu binada 19 daire var, bir de çocuklu aileler var, yazıktır günahtır. Yarın öbür gün bu bina çöktüğü zaman o zaman müdahale edilse ne olur? Bana daireler, para verseler ne olur? Can gittikten sonra paranın, dairenin bir önemi yok, buradan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Alkbayrak’a, bu durumda kim yetkiliyse o kişilere sesleniyorum. Bu duruma ivedilikle el atılması gerekiyor. Kahramanmaraş depreminden sonra biz burada korku içerisinde yatıp kalkıyoruz evimizde. Bu duruma ivediliklilerin el atmasını istiyoruz” diye konuştu.