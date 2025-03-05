Hatay’da bir binanın bodrum katında başlayan yangın park halindeki araca sıçradı. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar oluştu.

Yangın, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan hasarlı bir binanın bodrum katında çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bodrum kattaki yangın, binanın önünde park halinde bulunan 31 AHE 91 plakalı hafif ticari araca sıçradı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta hasar olurken yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.