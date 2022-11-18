Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın bodrum katından gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bodrum katında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.

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