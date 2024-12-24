Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Bodrum ve Antalya Kaş ilçe i arasında kalan denizlerde fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren denizlerimizde Bodrum-Kaş arasında güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50 75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.