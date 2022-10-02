Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik oyunu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” Bodrum Kalesi’nde sahnelendi. z

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik oyunu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” Bodrum Kalesi’nde sahnelendi. z

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile halka açık olarak gerçekleştirilen Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik doğaçlama oyunu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” önceki akşam Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde sahnelendi. Tiyatro sahnelerinde yarım asırdan fazla bir süreyi geride bırakan Ali Poyrazoğlu’nun sergilediği performans, tiyatro tutkunları tarafından beğeniyle izlendi.

Poyrazoğlu, gösterimi sırasında Karlı Kayın Ormanı türküsü ile Zeki Müren’in Şimdi Uzaklardasın şarkısını seslendirdi. Zaman zaman seyirciler arasına giren Poyrazoğlu, şarkılarını onlarla birlikte söyledi. Doğaçlama gerçekleşen oyunda Poyrazoğlu, ilk gençlik yıllarında tiyatroya nasıl adım attığını, öğrencilik yıllarını ve sanatçı dostları ile anılarını paylaştı.

Tiyatronun yaşayan efsanesi Ali Poyrazoğlu’nun Bodrum’da sahne almasından dolayı memnuniyetini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oyun sonunda Poyrazoğlu’na Bodrum halkı adına çiçek takdim ederek şunları söyledi: "Sağ olsun bizim davetimizi kırmadı ve bugün aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bodrum kültür ve sanat şehri, sanatın ve sanatçının olduğu yerde kötülük olmaz. Biz, sanata ve sanatçıya saygıyı Mustafa Kemal Atatürk’ten öğrendik. Bodrum’un daha fazla sanatla, kültürle buluşması için elimizden geleni yapıyoruz."

Tiyatroya sahip çıkın

Ali Poyrazoğlu ise tüm dünyada tiyatro sezonunun açıldığı 1 Ekim günü Bodrum’da sahne almaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek "Tiyatroları destekleyin, sahip çıkın; bilet alın, gidin izleyin, takip edin. Yaşamınızı sanatla süsleyin. Hayata meydan okumak için sanatla iç içe olmak gerekiyor" dedi.

Bir buçuk saat süren “Şıngır Şıngır Beyoğlu” tek perdelik ve tek kişilik performansın sonunda seyirci, Ali Poyrazoğlu’nu ayakta alkışladı.