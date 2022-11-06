Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim’de başlayan Hemşehrimiz Herodot Haftası’nda düzenlenen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı sona erdi.

Bodrum Belediyesi ile Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve 31 Ekim’de başlayan Hemşehrimiz Herodot Haftası’nda düzenlenen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı sona erdi.

8 ülkeden 23 ünlü bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Bodrum’un Herodot’u - Herodot’un Bodrum’u" Liseler Arası Öykü Yarışması kazananlarının ödüllerini almasıyla son buldu. Dünyaca ünlü tarihçilerin katılımıyla altı oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, Herodot’un zihnindeki düşünceler, yazar kişiliği, seyahatleri, diyalog üzerine gelişen dünya görüşü, sosyal bilim insanı özellikleri ele alınırken ayrıca Pers ve Grek kültüründen, monarşi sisteminden, Karya ve Leleg uygarlıklarından detaylı olarak bahsedildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına çalıştaya katılan Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt yaptığı konuşmada, Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayının son gününde burada olmaktan mutluluk duyduğunu, gerçekleştirilen çalıştay programında çok kıymetli bilim insanlarını Bodrum’da misafir ettiklerini ve çalıştayda bilim insanlarının Herodot ile ilgili değerli çalışmalarını ve fikirlerini paylaştıklarını söyleyerek, "İlerleyen süreçte tüm bu çalışmalar ve değerlendirmelerin raporlamaları yapılarak kamuoyu ile paylaşılacak. Bir hafta boyunca sürecek olan Hemşehrimiz Herodot Haftası’nda emeği geçen değerli komite üyelerine, belediye personeline ve tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

Tarihin babası Herodot’u doğduğu topraklarda doğumunun 2 bin 500’üncü yılında güzel bir etkinlikle andıklarını ifade eden Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Ali Ulusoy; “Dünyanın farklı ülkelerinden davetimizi kırmayarak Bodrum’a gelen çok değerli bilim insanlarına kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum. Üç gün süren çalıştay süresince katılımcılar kendi uzmanlıkları ve ilgi alanlarından son derece önemli çalışmaları ve bilimsel bilgileri bizimle paylaştı onlara müteşekkiriz. Hemşehrimiz Herodot Haftası ve Herodot Çalıştayına emek veren, katkı koyan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler” dedi.

Çalıştayın kapanış töreninde "Bodrum’un Herodot’u - Herodot’un Bodrum’u" Liseler Arası Öykü Yarışması’nda ödül kazanan öğrencilere ödülleri Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Yazar Didem Kerimoğlu, Edebiyat Öğretmeni-Yazar Hatice Yücel, Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörlüğünden Mimar Laçin Karaöz tarafından takdim edildi. Üçüncülük ödülünü yazdığı “Orthostat” adlı hikayesiyle 11. Sınıf öğrencisi Nurbanu Gözütok, ikincilik ödülünü “Dalgaların İzinden” adlı öyküsüyle 11.sınıf öğrencisi Hatice Sezen Tekin, birincilik ödülünü ise “Ağacın Ruhu” adlı öyküsüyle 12.sınıf öğrencisi Efsun Deniz Başpınar kazandı.

Öykü yarışması ödül töreninin ardından, üç gün süren çalıştay boyunca gerçekleştirdikleri sunumlarla Herodot ile ilgili akademik çalışmalarını katılımcılarla paylaşan bilim insanları sahneye davet edilerek, katılımcı belgeleri ve hediyeleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Ali Ulusoy tarafından takdim edildi.

Çalıştayın kapanış törenine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Ali Ulusoy, Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği yönetim kurulu üyeleri, Hemşehrimiz Herodot Haftası düzenleme komitesi üyeleri, öykü yarışması seçici kurul üyeleri, bilim insanları, ödül kazanan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.