Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetim kurulu ve üyeleri, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak’ı makamlarında ziyaret etti.

Bodrum’un önemli meslek örgütlerinden biri olan BGC, kuruluşunun ardından protokol ziyaretlerine başladı. Ziyaretlere, BGC Başkanı Eren Ayhan, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Turan, Fırat Akay, Selçuk Arslan, Miyase Hakalan Karlıova ile üyeler Hamdi Yörür, Zeki Özkeskin, Fikret Hıdır ve Rezzan Şebin katıldı.

İlk olarak Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ı ziyaret eden yönetim ve üyeler, Bayar’a yeni kurulan cemiyet, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Bayar, cemiyetin Bodrum’a hayırlı olmasını dileyerek, kendilerinin de basın mensuplarının her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından heyet, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya geldi. Ziyarette, Bodrum’un gündemini değerlendirilirken, cemiyet çalışmaları hakkında da bilgiler verildi. Başkan Aras, böyle bir cemiyetin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz de belediye olarak her zaman yanınızdayız. Cemiyet üyelerine başarılar diliyorum. Bu zamana kadar yapılması gereken bir çalışmaydı." diye konuştu.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak’ı da ziyaret eden heyet, İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda karşılıklı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Emniyet Müdürü Boydak, gazetecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Bizim de çalışmalarımızı her zaman yakından takip ediyorsunuz. Bodrum’da kurulan bu cemiyetin hayırlı olmasını diliyorum. Biz de her zaman yanınızdayız" diyerek başarı dileklerini sundu.

BGC Başkanı Eren Ayhan da Bodrum’da görev yapan meslektaşları için ilerleyen günlerde önemli işlere imza atacaklarını ifade ederek, "Biz sadece bir meslek örgütü değil Bodrum’un değerlerine ve Bodrum’a sahip çıkan bir cemiyetiz. Meslek dayanışmamız içerisinde Bodrum’u anlatmaya yazmaya devam edeceğiz. Bazı kurum ve kuruluşlarla da ilerleyen süreçte meslektaşlarımızın çalışma şartlarını biraz daha kolaylaştıracak çalışmalara imza atacağız. Bu minvalde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ziyaretler sonunda, protokol üyeleri ve BGC heyeti toplu fotoğraf çektirdi.