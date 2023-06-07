Bodrum Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen 3. Dönem Garaova Gençlik ve Tarım Kampı misafirlerine kapılarını açtı.

Geçtiğimiz gün, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii’nde bulunan Garaova Tarım Park’ta düzenlenen açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Melengeç, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) Başkanı Cesur Öncel, meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, kampa katılan öğrenciler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte kamp katılımcılarından Ege Üniversitesi öğrencisi Nisa Ortaç, buraya geldiğinde beklentilerinin çok üstünde bir organizasyonla karşılaştığını ifade ederken kampı düzenleyen herkese teşekkür etti. Koç, Türkiye’de tarımının geleceği için Bodrum Tarım Kampının onlar için bir umut olduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise 4 yıl önce Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurduklarını belirtirken 4 yıl sonra böyle bir yol kat edildiğini görmenin mutluluk verdiğini ifade etti. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından bin 500 civarında misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşadığı yeri cennet de cehennem de yapanın insan olduğunu ifade ederken dünyanın ve Bodrum’un çok daha güzel bir yer olması için çalıştıklarını söyledi. Karaova’nın yerel değerlerinin önemine de değinen Başkan Aras, “Karaova’nın yerel değerleriyle gelişmesi için çalışıyoruz. İnsanın kültürü topraktan gelir. Karaova’nın ve tarımla iştigal diğer bölgelerimizin devamlılığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bodrum yerel düğünlerinin vazgeçilmezlerinden olan davul ve zurnalarla gerçekleştirilen etkinlikte konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi de yapıldı. Yöreye ait oyunların sergilendiği gösterilerde Başkan Aras, muhtarlar, müdürlük çalışanları ve kamp katılımcıları da halk oyunları oynayarak ekibe eşlik etti. 2023 yılının sembolik olarak ilk kamp ateşinin yakılmasının ardından Yörük Çadırında katılımcılara Bodrum’a özgü yemekler ikram edildi.