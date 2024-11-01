Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek olan Bodrum FK’da Teknik Direktör Volkan Demirel, “Futbol 3 ihtimali olan bir oyun, bir tanesi olacak ama yenersek çok mutlu olacağız. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Bodrum FK, pazar günü saat 16.00’da Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, rakibi karşısında evinde gülen taraf olmak istiyor. Bodrum FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Süper Lig’de oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 10 puan ile 13. sırada bulunuyor.

"Yıkmadan dökmeden olanın üstüne ek yapmaya çalışacağız"

Oyuncularla iki toplantı yaptığını ve taktiksel oyun anlayışını anlattığını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Takımlarla alakalı, rakibimiz Alanyaspor ile alakalı fikirlerimiz var. Şu an daha çok kendi takımımla ilgili ne yapabiliriz, neyi daha iyi sahaya yansıtabiliriz bu kadar kısa zamanda, neyi anlatabiliriz onun planlarını yapıyorum. Kendi istediklerimizi ortaya koymanın yanında Alanya’nın oyununa karşı da bir oyunumuz olacak. Maça kadar kısa zaman olmasına rağmen, maçı kazanmak adına elimizden geleni anlatmaya çalışacağız. Futbolcu arkadaşlarımın gayretini biliyordum, saha dışından çok enerjisi olan bir takım olduğunu biliyordum. İçlerine girdiğimde enerjinin daha farklı olduğunu hissettim. Kulüpte aile ortamı var. Buraya aidiyet duygusu hissediyorum. Bu şehirde mutluluğu da yaşadım, üzüntüyü de yaşadım. 20-25 senedir buraya giden gelen bir misafir gibiyim ama şu an buraya gelmiş, artık buranın çocuğu olarak o aidiyeti hissederek yaşayacak bir hocayım, antrenörüm. Oyuncularımın arkadaşları ve futboldan gelmiş bir ağabeyleriyim. Hep beraber belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Fırsat buldukça oyuncularla konuşmaya çalışıyorum. Geldiğimden beri 2 toplantı yaptım. İlki tamamen tanışma odaklıydı ama ikinci toplantıda taktiksel olarak ne yapmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Bu tarz şeyler bir anda gerçekleşecek değil. Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz. O zaman çünkü farklı boşluklar, farklı yanlışlarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz yıkmadan, dökmeden olanın üstüne biraz daha ek yapmaya çalışacağız. Zamanla beraber bunu daha da yukarıya çıkaracağız. Temeli atılmış bir takım var, biz bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacağız. Ben daha önce statta oynanan maç atmosferini gördüm. Stat içerisinde odaları gördüğümde atmosferin daha da büyük olduğunu gördüm. Tüm Bodrumlu futbolseverleri stadımıza bekliyoruz. Hep beraber yensek de yenilsek de futbol 3 ihtimalli bir oyun, biri gerçekleşecek ama yenersek çok mutlu olacağız. Biz maç maç bakacağız, hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen maçımıza gelsin, bizi desteklesin” ifadelerini kullandı.