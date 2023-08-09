Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacağı maça sıkı hazırlanıyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu seneki hedefimiz geçen senin paralelinde gidiyor. Bu sene geçen sene söylediğimiz gibi göze hoş gelen, iyi futbol oynayan, herkesin takdirini kazanan bir takım olmasını istiyoruz” dedi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig’in kapısından dönen Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacak. 12 Ağustos Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde sahaya çıkacak olan Bodrum ekibi, ligin ilk maçında galibiyet almak istiyor. Yalıçiftlik Tesisleri’nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takım, deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

"Lige iyi başlamayı düşünüyoruz"

Sezon öncesi iyi bir kamp geçirdiklerini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Lige hazır olmaya çalışıyoruz. Gelen ve giden arkadaşlarımız oldu. Genelinde kadromuzun bütünlüğünü koruduk. Bununla beraber eksik gördüğümüz yerlere, takımımızın bütçesini ve hedeflerini düşünerek uygun olan arkadaşlarımızı takıma katmaya çalıştık. Geçiş süreci olacaktır bazısı daha erken reaksiyon gösterip aramıza daha erken katılabilir. Neticesinde hepsine inandığımız ve güvendiğimiz oyuncular aldık. Geçen sene yaşadığımız o keyifli oyunu tekrar sahaya yansıtıp aynı şekilde sezon sonunda yaşadığımız o heyecanı tekrar yaşamak istiyoruz. İyi çalıştık, 2 tane iyi kamp geçirdik. Lige hazır biçimde girmeye çalışıyoruz. Bu seneki hedefimiz geçen senin paralelinde gidiyor. Bu sene geçen sene söylediğimiz gibi göze hoş gelen, iyi futbol oynayan herkesin takdirini kazanan bir takım olmasını istiyorduk ve geçen sene onu başardık. Bu sene hem yarışmacı hem de yetiştirici olmaya gayret gösteriyoruz. Bu seneki transferlerimizle, var olan oyuncularımızla genç önü açık olan arkadaşlarımız var. Bunu erken ön plana çıkartabilirsek Türk futboluna hatta dünya futboluna kazandırabilirsek oradan mutlu olabiliriz. Geçen sene bir play-off süreci yaşadık. Taraftarlarımız da bizler de çok keyif aldık. Eğer bu sene de o play-off heyecanını yaşayabilirsek başarılı bir sezon geçirmiş olabiliriz. Oynanmamış maçların hepsi çok zor. Ligin ilk maçındaki rakibimiz Giresunspor bir üst ligden düştü. Birçok oyuncusunu kaybetti ama iyi bir genç oyuncu grubu var. Zor bir maç ama başlangıçlar her zaman zordur. İyi başlangıçlarla lige iyi başlamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"En iyi şekilde maça çıkacağımızdan herkes emin olsun"

Bodrum FK’nın yeni transferi Ondrej Celustka ise "Başarılı olmak için buradayım. Bütün bilgimle, deneyimimle gençlere yardımcı olmamla buradayım. Geçen sezon Bodrumspor çok başarılıydı. Türkiye’de olduğum için çok mutluyum ve istekliyim. Adaptasyon sürecim hiç zor olmadı. Burada tanıdığım Yekta ve Eren var. Cenk gibi genç oyuncular var ve adaptasyonumda hiçbir problem olmadı. Hocamın benden ne istediklerini çok iyi biliyorum. Giresun maçı için heyecanlıyız. Süper Lig’den düşmelerine rağmen genç bir kadroyla lige katılıyorlar. Mücadeleci bir takım hafife alamayız. En iyi şekilde maça çıkacağımızdan herkes emin olsun" ifadelerini kullandı.