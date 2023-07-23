Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ilçesi arasında denizlerde fırtına bekleniyor.

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Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın, yarın (24.07.2023 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Bodrum-Fethiye arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün (24.07.2023) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.