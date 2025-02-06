Bu yıl 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Bodrum standı büyük ilgi gördü. 7 numaralı holde yer alan Bodrum standı, fuarın en dikkat çeken alanlarından biri oldu.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan standın açılış kokteyli, birçok turizm profesyonelini bir araya getirdi. Fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken stant, Bodrum’un turizm potansiyelini tanıtmak adına önemli bir platform sundu.

Stant açılış programında konuşan BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Türkiye’nin en önemli ve en fazla katılım sağlanan fuarlarından biri olan EMITT’te yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bodrum Ticaret Odası olarak Bodrum’un her yıl olduğu gibi bu yıl da EMITT fuarında birlik ve beraberlik içinde temsil edilmesini görmek çok güzel. Değişen zaman ve şartlara rağmen, uluslararası düzeyde başarısını kanıtlamış bu fuarda yer almak ve doğrudan iletişim kurmak oldukça değerli. Fuara katılım sağlayan başta Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, turizmcilerimize ve kıymetli üyelerimize teşekkür ederim"

Bodrum’un Turizm potansiyeli güçleniyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise Bodrum’un sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bodrum, yalnızca denizi, doğası, iklimi ve turizmiyle değil, çok yönlü özellikleriyle hizmet sunan bir coğrafya. Yılın sadece üç-dört ayında değil, 12 ay boyunca eşsiz güzellikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam eden bir destinasyon. Atalarımızın bizlere bıraktığı bu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Bize emanet edilen bu değerleri koruyacak, geliştirecek ve yaşatacağız"

Turizm çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten Mandalinci, şu sözleri ekledi:

"Bodrum, ülkemizin turizm markası ve dünyanın turizm çekim merkezlerinden biri. Ahmet Başkanımızın her zaman vurguladığı ‘Dünya kenti Muğla’ vizyonuyla ve ‘Dünyanın göz bebeği Bodrum’ anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Turizm potansiyelimizi artırmak amacıyla bir turizm master planı hazırlıyoruz. Yaz ve kış koridorları oluşturacağız. Yaz koridorunda dalış turizmini geliştireceğiz, Bodrum Cup gibi etkinlikleri artıracağız. Kış koridorunda ise mutfağımızı ve yöresel otlarımızı tanıtarak Bodrum’u gastronomi alanında da öne çıkarmayı hedefliyoruz. Acı Ot Festivali’nin devamlılığını önemsiyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğla’nın on üç ilçesiyle birlikte hareket ettiğini vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Bu birlik ve beraberliğin en somut örneklerinden biri olarak ilk kez Londra Turizm Fuarı’na katıldık ve tüm ilçelerimizi orada temsil ettik. Muğla, Türkiye’den fuara katılan iller arasında en çok dikkat çekenlerden biri oldu. Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğla’da turizmcilerimiz, otelcilerimiz, yatırımcılarımız, meslek odalarımız ve halkımızla güçlü bir iş birliği içindeyiz. Tanıtım çalışmalarımız Berlin’de devam edecek. Hedefimiz, Muğla’yı Akdeniz’in en önemli turizm merkezi haline getirmek"

Konuşmaların ardın plaket takdimleri gerçekleştirildi, Bodrum standı, 7 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.