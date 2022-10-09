İkinci devrede ilk yarısı iki takımın karşılıklı golleri ile geçti. Devrenin yarısında 20 -19 öne geçen Bodrum ekibi, bu dakikadan sonra rakibinin gollerine engel olamadı. Konuk takım müsabakayı 21 - 29 yenerek haftaya oynanacak rövanş maçı için avantaj yakaladı.

Karşılaşmayı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk ile çok sayıda sporsever izledi.

Europe Handball Federation (EHF) Kadınlar Avrupa Ligi 2022-2023 Sezonu 2. Eleme turu ilk maçında Yalıkavakspor, Danimarka takımlarından Nykbing Falster HK ile Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda karşılaştı.

Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

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Yalıkavak Spor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk maçında Danimarka ekibi Nykbing Falster HK ile evinde oynadı. Temsilcimiz, rakibine 21-29 yenilerek turu zora soktu.

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