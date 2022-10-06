Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 38 Milyon 970 bin TL yatırım ile hayata geçirdiği Bodrum İlçesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinde yol ve kaldırım kaplama yapılması çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 38 Milyon 970 bin TL yatırım ile hayata geçirdiği Bodrum İlçesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinde yol ve kaldırım kaplama yapılması çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’da başlattığı üstyapı çalışmaları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 38 Milyon 970 bin TL yatırım ile Bodrum İlçesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi üzerinde yol ve kaldırım kaplama çalışması yapılıyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde mevcut yol söküm çalışmaları başladı. Çalışmaların 3 km’lik yol güzergahında bitümlü sıcak karışım, kayrak (doğaltaş) kaldırım kaplamaları, durak ve otopark cepleri ve kavşak imalatları yapılacak.