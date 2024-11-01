MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri, bu sene 36.’sı düzenlenen The Bodrum Cup yelken yarışlarında 4 kupa kazandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene 36.’sı düzenlenen The Bodrum Cup yelken yarışlarında kazananlar belli oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri de Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum Okul Gemisi ile yarışlara katıldı.

Yat Kaptanlığı Programı öğretim elemanları Öğr.Gör. Kpt. Mehmet Özgür Yenilmez ile Öğr.Gör. Kpt. Mehmet Danacı öncülüğünde yarışan Alp Eren Bakırcı, Çağrı Korkmaz, İsmet Berat Özcan, Berat Dönmez, Nuran Mutlu, Uğur Aktan ve Hüseyin Arışan her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışlara damgasını vurdu.

STS Bodrum ekibi, “Gulet Genel” ve “Gulet A” kategorisinde kazandığı birincilikle büyük bir başarı elde etti. Ekip aynı zamanda “The Bodrum Cup” kategorisinde ve “Challenge Cup” kategorisinde de üçüncü olarak toplam 4 kupa kazandı.