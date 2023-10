35. Maximiles Black The Bodrum Cup’ta Cumhuriyetin 100’üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak Selanik ve İstanbul rotalarının da dahil edildiği yarışlarda Kuşadası-Yalıkavak etabı tamamlandı. Selanik’ten İstanbul’da giden ahşap yelkenli yatlar, Kuşadası-Yalıkavak etabı sonrası görkemli şekilde karşılandı.

Bu yıl 35’incisi gerçekleşen Maximiles Black The Bodrum Cup’ta Kuşadası-Yalıkavak etabı sona erdi. Selanik’ten İstanbul’da giden ahşap yelkenli yatlar, Kuşadası-Yalıkavak etabı sonrası görkemli şekilde karşılandı. 14 Ekim’de Yalıkavak Marina’da ağırlanan yarışçılar, 16-21 Ekim tarihleri arasında yapılacak Bodrum yarışı öncesi dinlenme fırsatı buldular. 16 Ekim’de Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulacak olan Maximiles Black Yarış Merkezi’nde düzenlenecek törenle Bodrum etapları başlayacak. Bodrum Limanı’ndan başlayacak olan yarışlar, Çökertme ve Kissebükü’ne uzanacak, ardından Bodrum’da tamamlanacak. Hem Maximiles Black The Bodrum Cup 100. Yıl Anma Yarışları hem de Maximiles Black The Bodrum Cup kazananlarına kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı konserden sonra verilecek.