Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından felaketten etkilenen illerde afetzede öğrencilere yönelik destek çalışmaları ile birlikte eğitim öğretim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesinde oluşturulan Bilim ve Sanat Merkezleri Etkinlik Çadırında gönüllü olarak görev yapan Bodrum BİLSEM öğretmenleri atölye çalışmalarıyla depremzede çocuklara moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından afetten etkilenen illerde Bilim ve Sanat Merkezleri Etkinlik Çadırları kuruldu. Depremzede çocukların eğitim süreçlerini ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla bilim ve sanat etkinliklerinin düzenlendiği merkezlerde akıl oyunları, drama, görsel sanatlar, müzik, robotik ve kodlama, felsefe, İngilizce, matematik gibi birçok atölye çalışması yapılıyor. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hatay’a giden Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, İskenderun ilçesinde kurulan etkinlik çadırında depremzede çocuklar için birçok etkinlik düzenliyor. Çocuklarla atölye çalışmaları gerçekleştiren öğretmenler oyunlar oynayarak onlara moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

Bodrum Bilim ve Sanat Merkezi Kurum Müdürü Serkan Öntemel ve BİLSEM öğretmenleri Aysen Şen, Aynur Doğru, Nihan Çınar, Süha Akkuş, Muhammet Gedik ve Çağatay Nalçaoğlu eşliğinde Hatay’ın İskenderun ilçesine giden 7 kişilik ekip, çocuklarla bilim ve sanat etkinlikleri yapıyorlar. Etkinlik çadırlarında birçok atölye çalışmasıyla buluşan çocuklar, hem eğlenerek hem öğrenerek kaliteli zaman geçiriyor, iş birliği ve dayanışmaya dayalı oyunlar oynayarak ve farklı tasarımlar yaparak el becerilerini geliştiriyorlar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bodrum BİLSEM öğretmenleri ile birlikte tüm hazırlıkları yaparak 07 Nisan’da İskenderun’a geldiklerini ifade eden Kurum Müdürü Serkan Öntemel, “Burada kurulu çadırlarımızda atölyeler oluşturarak çocuklarımız için gün boyu farklı etkinlikler düzenlemeye başladık. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızla birlikte akıl ve zeka oyunlarından dramaya, görsel sanatlardan müzik çalışmalarına ve robotik kodlamaya kadar birçok etkinlik gerçekleştiriyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından İskenderun Millet Parkı’nda oluşturulan etkinlik çadırlarımızda,14 Nisan tarihine kadar çocuklarımıza destek vermeye ve normalleşme süreçlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.