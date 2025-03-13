Bodrum Belediyesi tarafından her yıl Ramazan Ayı’nda düzenlenen geleneksel mahalle iftarları, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşmeye devam ediyor.

Her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofraları, Bodrum’un eşsiz sahil şeridinde, meydanlarda, sokak aralarında, pazar yerlerinde vatandaşları bir araya getiriyor. İftar programı, Ramazan Ayı’nın ilk günü Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin katılımıyla Türkbükü Mahallesi’nde başladı. Her iftarda vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıtımına destek veren Başkan Mandalinci, iftar sonrası hemşehrileriyle sohbet ederek vatandaşların Ramazan Ayı’nı kutluyor.

Son olarak 12 Mart Çarşamba günü Turgutreis Atatürk Meydanı’nda düzenlenen iftar programı, 13 Mart Perşembe günü Mumcular Pazar Yeri’nde kurulacak iftar sofrası ile devam edecek. Bodrum Belediyesi’nin hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle geniş kitlelere ulaşan iftar programları, Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde sürecek. Program, 38 yıldır Kadir Gecesi’nde düzenlenen ve gelenekselleşen Türkkuyusu Mahallesi sahur buluşmasıyla sona erecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, her gün başka bir iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bu sofralar, yalnızca yemeğin değil, dayanışmanın ve kardeşliğin de paylaşıldığı buluşmalar. Bodrum’un dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan Ayı’nın manevi iklimini birlikte yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu kıymetli günlerde dualarının ve oruçlarının kabul olmasını diliyorum"