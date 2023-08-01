Bodrum Belediyesi, gıda israfının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi’ni hayata geçirdi.

Ocak 2022’de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanarak başlayan Gıda Bankası Sistemi Projesi, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hayata geçirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, gıda israfını önlemek ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaşabilmek adına Gıda Bankacılığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gıda Bankacılığı çerçevesinde faaliyet gösteren Bodrum Sosyal Yardımlaşa Derneği’ne bağışlanan gıda, yakacak, temizlik ve giyecek malzemelerinin maliyetlerinin tamamı Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden indirim konusu yapılabilirken bu da bağışçılara önemli bir vergi avantajı sağlıyor.

6 ayda bin 750 haneye gıda desteği

Bodrum Belediyesi, Gıda Bankacılığı çerçevesinde 2023 yılının ilk 6 ayında 13 mahallede, toplam bin 750 haneye gıda desteğinde bulundu. Ekipler, bağış takiplerini, kabul ve onaylarını belediyenin ’Fazla Gıda Portalı’ üzerinden yapıyor. Sağlık bakımından sakıncası olmayan, son tüketim tarihleri geçmemiş, paketleme ya da etiket hatası sebebiyle satılamayan ürünler alındıktan sonra uygun bir şekilde paketleme yapılıp Herodot Kültür Merkez’indeki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri, düşük gelirli ailelerin tespiti için ev ziyaretleri ve gelir tespiti görüşmelerinden sonra belirlenen aileler deşifre edilmeden ürünler dağıtılıyor.

Bir yardım derneği ile yapılan görüşmeler sonucu alınan bin adet gıda kolisi, 300’er adet kırtasiye ve gıda çeki gibi önemli bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca bir hayırsever tarafından geçtiğimiz günlerde derneğe 280 gıda kolisi teslim edildi. Kış aylarında üreticilerin elinde kalan ve satamadığı iki ton mandalina Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından satın alınarak htiyaç sahiplerine dağıtıldı. Gıda Bankacılığı çerçevesinde alınan yardım ve bağışlar deprem bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı.

Başkan Aras Gıda Bankacılığının önemine vurgu yaptı

Günümüz sorunlarından biri olan gıda israfının ele alınması gereken bir konu olduğuna hem çevre ile ilgili, hem ekonomik kalkınma hem de sosyal dayanışma açısından Gıda Bankacılığının önemine değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “İsrafın önlenmesi, sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi Projesini Bodrum Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Talep edilen ürün teminini hızlı bir şekilde sağlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına Gıda Bankacılığı bizim için önem arz etmektedir. Gıda Bankacılığı, ekip arkadaşlarımın özverili çalışmasıyla devam edecektir" dedi.