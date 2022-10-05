Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçedeki karavanlar için kamp alanı düzenlendiği ifade edildi.

Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada ilçedeki karavanlar için kamp alanı düzenlendiği ifade edildi.

Bodrum halkının en çok tercih ettiği sahillerden olan Gerenkuyu’da bu yaz karavan ve çadır yoğunluğundan dolayı denize girilemediği yönünde şikayetler vardı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da kiraladıkları bir arazi ile bu sorunu çözmek için adım attıklarını söylemişti.

Bodrum Belediye A.Ş.’den yapılan açıklamada Gerenkuyu’da karavan kampının düzenlendiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Gerenkuyu’da halkımız karavanların sahile park etmesinden, karavancılar da ihtiyaçlarını giderecek olanakların olmamasından şikâyet ediyordu. Biz de sorunları çözebilmek adına elimizi taşın altına koyduk. Karavanla seyahati yaşam biçim haline getirmiş misafirlerimiz için Gerenkuyu’da, elektrik, su, tuvalet, duş gibi imkanların yer aldığı bir kamp alanı düzenlemeye başladık. Çalışmaları bitmek üzere olan kamp alanı ile hem karavancıların hem de halkımızın daha iyi koşullarda plajımızdan faydalanabileceklerini düşünüyoruz.”