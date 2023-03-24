Kahramanmaraş’taki büyük deprem felaketi sonrasında bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yürüten Bodrum Belediyesi, Hatay ve Malatya bölgesinde konteyner ve çadır kentlerde gönüllülerin de destekleriyle hizmetlerini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Hatay Arsuz Dostluk Kenti’nde, Ramazan Ayı ile birlikte iftar ve sahura özel yemek programları organize edildi. Ayrıca gönüllüler ve belediye ekipleri ile binden fazla insan için yaşam alanı olan bölgede her türlü ihtiyaca cevap verilirken son olarak dikim ve tamir işleri için terzihane hizmete sokuldu.

Malatya’da konteyner kentte Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan Kadın Eli Projesi çerçevesinde, gönüllülerin katılımıyla bir terzihane açıldı. Ücretsiz hizmet veren konteyner terzihanede nevresim, yastık, çarşaf üretilecek ve kıyafet tamiri yapılacak.

Deprem mağdurlarına hizmet etmek için açılan terzihaneyi ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, çalışanlara, belediye personellerine ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi, deprem bölgesinde hali hazırda 25 gönüllü, 70’e yakın personel 25 araç ile bin 500 deprem mağduruna hizmet ediyor.